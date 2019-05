Video zeigt Hagelschauer und Starkregen im Osten

Insbesondere in den östlichen Landesteilen sind am Samstagnachmittag und in den Abendstunden teils intensive Regenfälle verzeichnet worden. Videos von den Einsatz-Hotspots zeigen die heftigen Niederschläge. Zahlreiche Landstriche wurden überflutet, Felder und Straßen von Hagelschauern zugedeckt.