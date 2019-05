Bei SPÖ schmeißt die Landesgeschäftsführerin hin

Bereits für Kern gearbeitet

Georg Brockmeyer hat große politische Erfahrung. Als Landesgeschäftsführer der Sozialdemokraten in Niedersachsen leitete er die Kampagne bei der Landtagswahl 2017. Am Ende wurde die SPD zum ersten Mal seit Gerhard Schröder wieder stärkste Partei und gewann über vier Prozentpunkte. In Österreich leitete er eine erfolgreiche ÖH-Wahlkampagne und war unter anderem bereits im Wahlkampfteam von Alfred Gusenbauer aktiv. Zudem war er Kommunikationsleiter der Bundes-SPÖ unter Christian Kern und Max Lercher.