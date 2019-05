Überschallflüge der Eurofighter über Kärnten

Abfangtraining haben von 13. bis 24. Mai wieder die Eurofighter-Piloten. Auch über Kärnten kommt es dabei zu Überschallflügen; mit Ausnahme von Klagenfurt. Geflogen wird in einer Mindesthöhe von 12.500 Meter, um den sogenannten „Überschallknall“ am Boden zu minimieren. Zwischen 11.30 und 13.30 Uhr sowie am Wochenende erfolgen keine Trainingsflüge mit so hoher Geschwindigkeit. Die Bevölkerung wird um Verständnis ersucht. Auf facebook.com/Bundesheer werden übrigens zeitnah die aktuellen Abfangmanöver im Überschallflug angekündigt.