U-Bahn-Zukunft: App zeigt neue Stationen in 3D

„Momentan noch schwer vorstellbar“

,„Mit dem Linienkreuz verwandeln wir viele bestehende Stationen in zentrale Umsteigeknoten“, erläutert Steinbauer. Viele Wege könnten damit neu gedacht werden. Bestes Beispiel sei die U4-Station Pilgramgasse, wo man künftig mittels Rolltreppe direkt zur U2 gelangen könne. „Momentan ist das noch schwer vorstellbar“, meint Steinbauer. Via Handy werde das nun aber schon virtuell sichtbar. In der Realität wird der Ausbau bis zum Matzleinsdorfer Platz wahrscheinlich erst bis zum Jahr 2027 abgeschlossen sein.