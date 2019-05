„Die Bewerber befinden sich nun in heikler Phase“

Momentan sind in Österreich drei Bewerber - darunter Bad Ischl mit dem Salzkammergut - im Rennen: „Alle schafften es in die engere Auswahl“, sagt Amann, die alle Details gut kennt. Nun gehe es darum, gute europäische Partner zu finden. Wer mehr Budget lukrieren kann, wird darin vielleicht erfolgreicher sein: „Das ist für alle ein heikle Phase“, so Amannn. Die Entscheidung, ob St. Pölten, Dornbirn oder Bad Ischl mit dem Salzkammergut, Kulturhauptstadt 2024 sein wird, fällt im November.