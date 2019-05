92-Jähriger seelenruhig auf Autobahn unterwegs

Da traute die Autobahnpolizei ihren Augen kaum: Auf einem vielbefahrenen Highway in Melbourne fuhr ein 92-Jähriger seelenruhig mit seinem Elektromobil spazieren. Unbeeindruckt von dem ihn umgebenden, brausenden Verkehr hielt er erst an, als ihn die Autobahnpolizei mit Blaulicht unmissverständlich dazu aufforderte. Der Schutzengel des Seniors, der mit seinem Fahrzeug die Spur hinter ihm blockierte, hatte die minutenlange Spazierfahrt per Dashcam festgehalten - und wird in sozialen Medien nun als Held gefeiert.