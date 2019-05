Experten warnen: Rauchen lässt Penis schrumpfen

Dass Rauchen in vielerlei Hinsicht schlecht für die Gesundheit ist, sollte hinlänglich bekannt sein. Vor allem für Männer hat das Ziehen am Glimmstängel drastische Auswirkungen, wie Mediziner in Großbritannien nun bestätigten. Neben errektiler Dysfunktion kann der Penis durch das Rauchen sogar schrumpfen. Laut dem Urologen Marc Lanadio ist das auch gar nicht so selten, wie man vielleicht denkt.