Erster Platz für Salzburger Berufsfeuerwehr

Herausragende Laufleistungen gab es von Cornelius Unger (26 Jahre) und Michael Holzner (27 Jahre), welche jeweils den Bundesmeistertitel und den Vize-Bundesmeistertitel in der Einzelwertung Laufen errangen. Bernhard Hock (23 Jahre) wurde Vize-Bundesmeister in der Einzelwertung Schwimmen (50 m Freistil) und das Fußball-Team errang den guten dritten Rang im abschließenden Turnier. Daher konnte der Titel erfolgreich verteidigt werden und für das Team der Berufsfeuerwehr gibt es nun ein kleines Luxusproblem: So muss die Feuerwehr endgültig Platz in der fast schon übervollen Pokalvitrine schaffen, denn nach dem dritten Titel in Serie bleibt der Wanderpokal in der Mozartstadt.