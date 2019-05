Des Meisters neue Kleider

Da braucht’s natürlich neue Kleider. Genauer gesagt eine maßgeschneiderte Lederhose, die Markus Meindl der Mannschaft Donnerstag in seinem Geschäft am Platzl überreichte. „Sie passt wie angegossen und wird bei der Meisterfeier am 26. Mai in Schloss Klessheim eingeweiht“, tönte Trainer Marco Rose, den kurz vor seinem Abschied die Wehmut packt. Klar bei so einer starken und vor allem illustren Truppe. Denn: Dass Hannes Wolf und Patrick Farkas erstmals in eine Lederne schlüpften, kostete ausgerechnet den gebürtigen Brasilianer André Ramalho einen Lacher. „Ich hab zwei!“