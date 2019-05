Mit der „Krone“ zur Show-Sensation mit Pferden

Bald hat das lange Warten ein Ende, und „Cavalluna“ kann endlich in der Wiener Stadthalle genossen werden. Bereits in Deutschland begeisterte das Pferdespektakel Zuseher und Fans aller Generationen. Das Erfolgsrezept liegt vor allem in der richtigen Mischung aus wunderschönen Pferden, jeder Menge Tanz und Akrobatik, der richtigen Dosis an komödiantischem Talent und wundervoll inszenierten akustischen und visuellen Elementen. Insgesamt 57 Tiere sind bei dieser Tour dabei, darunter sogar ein Esel.