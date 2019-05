Das „freshe“ City4U Wochenend-Horoskop

Um dich herum sind lauter verliebte Pärchen und dir kommt so richti das Kotzen. Verständlich, wenn du niemanden findest - vor allem niemanden, der so „perfekt“ zu dir passt. Es ist zwar schwer vorstellbar, aber ich sage dir eines: Bei vielen ist das, was man sieht, mehr Schein als Sein. Dieser Gedanke wird dich trösten. Und nun verplane dir dein Wochenende, wie es DIR passt! Denn DU BIST FREI! Genieße es!