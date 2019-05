„Shelfie Belfie“: Trend-Pose für sexy Kehrseite

Anders als beim herkömmlichen „Belfie“, also einem Selfie von seinem eigenen Hinterteil, ist das „Shelfie Belfie“ ein Zusammenspiel aus zwei Dingen: Man postet ein Bild von einem „Shelf“, also einem Felsvorsprung, und macht auf diesem ein Bild von der eigenen Kehrseite, also ein „Belfie“ (Zusammensetzung aus den Worten Selfie und Butt).