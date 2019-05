„In Dankbarkeit erinnern wir uns an die Befreiung“

„In Dankbarkeit erinnern wir uns der Befreiung von diesem menschenverachtenden Regime“, so Van der Bellen in seiner Rede. Gleichzeitig wolle man sich vor allen Opfern verneigen, die verfolgt, gequält und ermordet wurden. Aber auch heute sei nicht alles in bester Ordnung, wenn Menschen gegeneinander aufgebracht werden, kritisierte der Bundespräsident. Die „Wurzel allen Übels“ sei, wenn die grundsätzliche Gemeinschaft aller Menschen geleugnet wird. Dann öffne sich die „Tür des Verderbens“. Dem müsse man entgegentreten. Denn wenn nicht, dann sei es nur eine Frage der Zeit, bis den Worten Taten folgten, so der Bundespräsident.