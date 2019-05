Geschwister bei Unfall schwer verletzt

Der 17-jährige Mopedlenker aus Wolfsberg war am Mittwoch gegen 18.30 Uhr mit seiner 14-jährigen Schwester am Sozius auf der St. Stefaner Straße in St. Stefan im Lavanttal unterwegs, als er auf einer Kreuzung einen nach links abbiegenden Pkw, gelenkt von einem 18-jährigen Wolfsberger, übersah und ihm hinten auffuhr. Durch den Aufprall wurden die Geschwister über das Auto geschleudert und schwer verletzt. Nach Erstversorgung durch den Notarzt wurden die Jugendlichen mit der Rettung ins LKH Wolfsberg eingeliefert. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. Ein Alkomatentest verlief bei beiden Lenkern negativ.