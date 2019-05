Landwirt bei Forstarbeiten von Baum erschlagen

Der 60-jährige Landwirt war am Mittwoch um 13 Uhr in seiner Waldparzelle in Zwenberg, Gemeinde Reißeck, mit dem Fällen einer Esche beschäftigt, als eine an die Esche angelehnte Fichte zu Boden stürzte und den Mann am Kopf traf. Trotz eines getragenen Schutzhelms erlitt der Mann tödliche Verletzungen im Kopfbereich. Der Sohn fand den 60-Jährigen kurze Zeit später nach dem tragischen Unfall und versuchte seinen Vater noch wiederzubeleben. Der Notarzt des Rettungshubschraubers RK 1 konnte leider nur mehr den Tod des Mannes feststellen.