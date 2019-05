Zu viel Willkür bei Massagestudio-Sperre

Zu wenig Information für die Studiobetreiberin

Vereinfacht gesagt: Wem nicht mitgeteilt wird, was ihm eigentlich genau vorgeworfen wird, der kann auch nur schwer seine Rechte verteidigen und entscheiden, ob er das zuständige Gericht anrufen solle. Hier würden daher „weder die Wirksamkeit der gerichtlichen Kontrolle noch die Wahrung der Verteidigungsrechte sichergestellt“, wie sie in der EU-Charta und den allgemeinen Grundsätzen des Unionsrecht gewährleistet würden, hielt der EuGH fest. Fortsetzung in der Causa folgt.