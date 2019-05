Salzburg ist Hotspot für Fahrraddiebe

Bezogen auf die Einwohnerzahl gab es vergangenes Jahr in der Stadt Salzburg österreichweit die meisten Fahrraddiebstähle, nämlich 88 pro 10.000 Einwohner. Im ganzen Bundesland Salzburg waren es 2031. Das zeigen Daten aus dem Innenministerium. Für heuer dürfte die Zahl laut Polizei aber relativ konstant bleiben. Zum Vergleich: In Innsbruck waren es im Vorjahr pro 10.000 Einwohner 76 Diebstähle, in Klagenfurt 63, in St. Pölten 61, in Linz 54, in Graz 51 und in Wien 42.