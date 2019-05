Schwiegermutter gab Tipps für Raub an Seniorin

Am Mittwoch musste sich die Schwiegermutter, die sich in Untersuchungshaft befindet, wegen Beitragstäterschaft zum Raub an der Pinzgauerin verantworten. Sie wies die Anschuldigungen zurück, wonach sie ihre Angehörige am Handy dazu aufgefordert habe, sie könne die „Oma“ in ein Koma versetzen und dann den Tresor der fest Schlafenden ausräumen. Die 59-Jährige beteuerte, sie habe nur gesagt, „wenn Ältere Schmerzen haben, kann man ruhig eine Tablette Dominal verabreichen, damit es ihnen besser geht“, übersetzte die Dolmetscherin. Schuldig fühle sie sich nur insofern, als dass sie die Schwiegertochter nicht konkret an der Ausführung der Tat gehindert habe. Sie habe aber weder die 30-Jährige zur Tat angestiftet, noch habe sie einen Beitrag dazu geleistet oder selbst jemanden bestohlen.