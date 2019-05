Wettstreit um beste Öffi-Karte

Hohenbichler wartet daher mit einem Kompromiss-Vorschlag auf: „Zwei Euro pro Tag für alle Öffis in Niederösterreich wären in Ordnung. Das Jahresticket würde dann 730 Euro kosten, samt der Wien-Zone 999 Euro.“ Obwohl teurer als in Wien würde dieses Modell für viele Pendler aus Niederösterreich eine Ersparnis bringen. Der Bahnaktivist rechnet vor: „Derzeit zahlen Betroffene aus Gmünd etwa 2222 Euro pro Jahr, aus Tulln kostet die tägliche Wien-Fahrt auch noch 1274 Euro.“ Dass der nahe bei Wien lebende Mödlinger aber wesentlich tiefer für eine Jahreskarte in die Tasche greifen müsste, sieht Hohenbichler als „solidarischen Regionalausgleich“.