Parkendes Auto beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Auf einem Parkplatz in Imst wurde der Außenspiegel eines Auto so sehr beschädigt, dass er nur noch an den Kabeln am Pkw hing. Die Polizei konnte nun eine 47-jährige Einheimische als mutmaßliche Täterin ausforschen. Die Ermittler bitten nun die beiden Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizei zu melden.