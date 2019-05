Magdalena Lobnig startet gegen die „Eisheiligen“

Während die Temperaturen in den Nächten noch stark fallen und die Eisheiligen (11. bis 15. Mai) im Anmarsch sind, haben Kärntens Ruderer schon ihr hartes Training hinter sich. Magdalena Lobnig etwa startet am Wochenende bei einer Regatta in Duisburg; zwei „Albatrosse“ und ein Villacher Ruderer in Bulgarien.