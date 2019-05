Pensionistin (86) von brutalem Duo ausgeraubt

Sie schlichen sich an die 86-Jährige heran, zerrten an ihrer Handtasche, die sie verzweifelt umklammerte, und wendeten dabei auch Gewalt an. Die Dame stürzte und wurde leicht verletzt. Daraufhin ergriff das Duo mitsamt der Handtasche - der erbeutete Inhalt ist aufgrund eines schweren Schocks beim Opfer nicht bekannt - die Flucht, wurde dabei aber gefilmt.