Wiener Security sucht Liebe in TV-Show

„2012 habe ich einen privaten Schicksalsschlag erlitten, als meine langjährige Partnerin verstorben ist. Ich bin einen harten Weg gegangen und habe eine Transformation von 145 Kilo auf 92 Kilo hinter mir. Letztes Jahr habe ich dann an vielen Bodybuilding-Wettbewerben in den USA und London teilgenommen. Mit der Teilnahme an der Sendung zeige ich einfach, dass ich ein positiver und offener Mensch bin - ein bisschen Spaß muss man verstehen und so lernt man Leute kennen, die man sonst nie treffen würde“, so Arthur im Gespräch mit City4U. Wieso er im Nachtleben keine Frau findet? „Na, im Nightlife gibt es nichts für mich“, so der Bodybuilder entschlossen.