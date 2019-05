Unsere Start-up Szene treibt’s bunt

Angefangen von App’s über Uhren bis hin zu Videospielen: Die Salzburger Start-up Szene hat einiges zu bieten. Selbst die Kulinarik kommt nicht zu kurz. Das Jungunternehmen Paulina B. produziert in Salzburg gesunde Hausmannskost, die auch per Automat vertrieben wird. Also quasi in der „kleinsten Kantine der Welt“.