Explosion bei Schweißarbeiten

Bei Schweißarbeiten in einer Werkstatt in Klagenfurt wurde ein 21-Jähriger am Dienstagabend verletzt. Der Mann wollte auf ein geschlossenes Blechfass, das vorher mit Bremsflüssigkeit gefüllt gewesen war, einen Bolzen anschweißen. Durch die austretenden Gase kam es zu einer Explosion. Der Deckel des Fasses löste sich und wurde ins Gesicht des Arbeiters geschleudert. Er musste mit der Rettung ins Klinikum gebracht werden.