Grödig forciert jetzt die Öffis massiv

„Wir wollen die Bürger zum Busfahren bringen“, sagt Herbert Schober, Bürgermeister von Grödig. Schon seit längerer Zeit wird in der Gemeinde das Jahresticket für den öffentlichen Verkehr mit 125 Euro unterstützt. „Das wird auch weiterhin so bleiben“, sagt der Ortschef. Nach der Tarifreform fahren die Grödiger damit um 240 Euro pro Jahr. Das alleine reicht Schober noch nicht: Ab Juli werden auch die Einzelfahrten stark unterstützt. Für nur einen Euro kann man sich das Ticket bei der Gemeinde abholen. „Aber maximal zehn Stück im Monat, weil wir damit ja nicht die Jahreskarte untergraben wollen, sondern den Menschen einen Anstoß zur Nutzung der Busse geben wollen“, so der Bürgermeister. Gefördert wird auch die „super s’cool card“ für Schüler und Jugendliche. Heute, Mittwoch, wird das Paket beschlossen. Schober rechnet mit Kosten von 50.000 Euro pro Jahr. Bereits am Dienstag trafen sich die Vertreter der Gemeinden Hallein, Grödig, Anif, der Landeshauptstadt und des Landes um die weitere Vorgehensweise südlich von Salzburg zu diskutieren und auch Verbesserungen zu beschließen.