Start gelungen - jetzt zittern alle vor Mathe

Die Matura löst bei vielen nach Jahrzehnten noch Alpträume aus - klar ist, es ist etwas ganz Besonderes im Leben eines jeden Schülers, der Höhepunkt und gleichzeitig krönende Abschluss der Schullaufbahn. 5116 Mädchen und Burschen treten in dieser Woche zu den schriftlichen Arbeiten an. Wir haben am Dienstag bei der Deutsch-Zentralmatura einen Lokalaugenschein im Grazer WIKU-Gymnasium gemacht.