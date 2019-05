13 Meter hohe Barriere soll Autolärm abwehren

Leben an der meistbefahrenen Straße des Landes: Für Bewohner von Wiener Neudorf ist Motorlärm Alltag. Das soll sich endlich ändern. In dem Ort im Bezirk Mödling wird an der Südautobahn die mit 13 Meter höchste Lärmschutzwand Österreichs errichtet. Dennoch: Tempo 80 auf der A 2 bleibt das große Ziel.