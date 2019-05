Dieses Wochenende gibt‘s Streetfood in St. Veit

Nicht nur Speisen aus aller Welt werden beim Streetfoodmarket vom 10. bis 12. Mai am Hauptplatz in St. Veit an der Glan angeboten. Am Samstag sorgt DJ MKS mit seiner Funk&House Music für die perfekte Stimmung für einen gemeinsamen Spaziergang über den Markt. Da bekommt man richtig Lust auf gustieren.