Hunderte Biker geben Gas für einen guten Zweck

Im Autohaus Laimer ist beim Kick-Off-Event am 8. Juni für jede Menge Programm gesorgt. Pete Art & the Rock‘n‘Roll Junkies sorgen live on stage für Stimmung und die Cheer-Dance-Gruppe „The Vactivities“ verspricht mit ihrer Show ein ganz besonderes Highlight. Selbstverständlich ist mit zahlreichen Snacks auch für die kulinarische Versorgung gesorgt.