Absage an die FPÖ ist „strategischer Blödsinn“

„Er hat noch immer nix gelernt“

Was wiederum Gritz maßlos erregt. „Der hat noch immer nix gelernt (gemeint ist Schickhofer, Anm. d. Red.). Diese pauschale Abgrenzungspolitik hat sich in der Vergangenheit als grundsätzlich falsch herausgestellt.“ Das spiegle sich auch in teils desaströsen Wahlergebnissen der Sozialdemokratie wieder. „Und dem Wähler erneut vorzugreifen, halte ich persönlich schlicht und ergreifend für strategischen Blödsinn!“