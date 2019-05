Griechisches Cup-Finale vor fast leeren Rängen

Am Finaltag werden am Stadion keine Eintrittskarten verkauft, wie das Sportministerium mitteilte. Nach griechischen Medienberichten tagt am Dienstagvormittag der Verband mit beiden Klubs, um die Zahl der Tickets festzulegen, die im Vorfeld ausgegeben werden. Es wird sich um maximal eine dreistellige Zahl je Klub handeln, heiß es in griechischen Medien.