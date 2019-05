Adler-Attacke: Info-Tafeln sollen Besucher warnen

Die vierjährige Sophie war am 1. Mai mit ihrer Familie auf einem Wanderweg Richtung Burg Hohenwerfen unterwegs, als ein junger Seeadler sie plötzlich angriff. Das Mädchen wurde an der Wange verletzt, die Kratzwunde musste unter Narkose im Krankenhaus genäht werden. „Wir stellen jetzt Warntafeln mit Verhaltensregeln entlang des Wanderweges zur Burg auf. So können sich die Besucher informieren, wie man am besten mit Greifvögeln umgeht“, erklärt Josef Hiebeler, Leiter der Falknerei auf der Burg Hohenwerfen.