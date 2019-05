Dienstautos für Politiker kosten 205.000 Euro

Die Prüfer merken an, dass es nur in Salzburg Dienstwagen für Stadtchef und Vizes gibt – nur mehr Harald Preuner sollte ein Auto mit Chauffeur haben. Seine Stellvertreterin Barbara Unterkofler hat bereits in der Vorwoche auf ihren Dienstwagen verzichtet. FPÖ-Klubchef Reindl fordert, dass dem Kontrollamt Folge geleistet wird.