Bauarbeiter rettet mit Kran Bewohner vor Feuertod

Geistesgegenwärtig hat ein 19-jähriger Bauarbeiter in China reagiert, als am vergangenen Donnerstag plötzlich ein Gebäude auf der gegenüber liegenden Straßenseite in der Stadt Xinbin in Flammen stand. Der Kranführer manövrierte seinen Kran zum betroffenen Wohnhaus und holte insgesamt 14 Bewohner aus dem verrauchten Gebäude. Im Netz wird Lan Junze bereits als Held gefeiert.