Mikrobiologe gibt e-book für Krebsmodelle heraus

„Man weiß erst seit kurzem, dass seneszente Zellen, die in vielen Tumoren vorkommen, der Chemo- wie der Strahlentherapie entkommen“, betont Professor Breitenbach, einer der Autoren des Kapitels über die seneszenten Zellen. Diese Zellen überleben die Therapien und können sich Monate oder Jahre später wieder aktivieren. „Sie schütten Chemokine aus, die dazu führen, dass benachbarte Zellen zu Tumorzellen werden und Metastasen entwickeln.“ Es sei eine der wirklichen Schwachpunkte der gegenwärtigen Chemo- und Strahlentherapie, dass genau diese Zellen, die später zum Rückfall führen, nicht abgetötet werden, so Breitenbach. Bis vor kurzem ist der Wissenschaft nicht klar gewesen, dass es sich dabei um die sogenannten seneszenten Zellen handelt. Sie kommen nicht nur in Tumoren vor, sondern beispielsweise auch im Embryo, außerdem spielen sie im Alter eine Rolle. Die niederländische Wissenschaftlerin Marjolein Baar von der Erasmus Universität Rotterdam beschreibt in ihrer Publikation eine Methode, wie man seneszente Zellen gezielt in die Apoptose (programmierter Zelltod) führen kann. „Wenn man diese Methode mit der klassischen Chemotherapie kombinieren könnte, wäre das sensationell“, so Breitenbach. Im Mausmodell wurde die Anwendung des Baar’schen Modells zur Verjüngung alter Mäuse bereits erfolgreich durchgeführt.