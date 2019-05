„Peilen in Altach den nächsten Dreier an“

„Für Wunder ist die Zeit zu kurz“, hatte Ziege beim Antritt als Pinzgau-Trainer für die letzten sechs Runden der Westliga-Saison angemerkt. Mit dem 2:1 gegen St. Johann gelang ein solches dennoch zum Auftakt. Was in Saalfelden Appetit auf mehr macht. „Ich will immer gewinnen, deshalb nehmen wir uns für Altach Amateure am Freitag den nächsten Dreier vor.“