Gauner stahl aus Firma in Innsbruck Geld und Uhr

In der Nacht auf Sonntag brach der bisher Unbekannte in eine Firma im Innsbrucker Stadtteil Hötting ein, durchsuchte das Büro und stahl unter anderem Bargeld sowie eine Herrenarmbanduhr. „Dadurch entstand ein Schaden in bisher unbekannter Höhe“, heißt es von Seiten der Polizei.