„Cobra“-Einsatz aus Angst vor 33-jährigem Sohn

Seit Jahren kracht es in der Familie, doch der 33-jährige Sohn will oder kann sich nicht von den Eltern lösen, lebt in einem Container direkt neben dem Elternhaus im Mühlviertel. In der Nacht zum Sonntag, kurz vor Mitternacht, eskalierte die Situation wieder einmal. Die Eltern hörten ein lautes Krachen im Haus und vermuteten, dass ein Schuss gefallen war. Sofort hatten die beiden ihren Sohn im Container unter Verdacht.