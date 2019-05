Nicht gewählter Pfarrer: „Hätte mir Mut gewünscht“

„Krone“: Ist in Wallern die Enttäuschung groß, dass der Herr Pfarrer nicht Bischof wurde?

Hochmeir: Im Gegenteil. Man hatte Angst, dass ich weggehe. Am Ostersonntag ist ein älterer Mann unter Tränen auf mich zugekommen, bat mich, dass ich bleiben soll. Diese Ängste muss man jetzt nicht mehr haben. Ich bleibe Pfarrer in Wallern.