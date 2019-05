Österreich verliert WM-Test gegen Dänemark

Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft hat im vorletzten WM-Testspiel aufgrund eines Einbruchs im Finish eine Niederlage kassiert. Die ÖEHV-Auswahl musste sich am Sonntag in Wien Dänemark mit 1:3 (0:0,1:0,0:3) geschlagen geben. Zum Abschluss der Vorbereitung geht es am Dienstag (19.15 Uhr) in Wien gegen Rekordweltmeister Kanada.