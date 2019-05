Britin wurde in einem Lokal sexuell belästigt

Zu der Belästigung kam es nach Angaben der Frau um 1.30 Uhr in einer Gaststätte an der Lokalmeile am Rudolfskai in der Salzburger Altstadt. Der Mann soll die 20-Jährige mit der Hand über das Gesäß gestreichelt und sie dann am Gesäß gepackt haben. Danach verließ er das Lokal. Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung wurde er von Polizisten erkannt, als er bei der Bushaltestelle in ein Taxi steigen wollte. Der Beschuldigte wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.