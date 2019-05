NHL: San Jose und Boston erkämpften sich Matchpuck

Die San Jose Sharks haben am Samstag in der Western Conference der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL daheim gegen die Colorado Avalanche 2:1 gewonnen und in der „Best of seven“-Serie auf 3:2 gestellt. Im Osten gingen die Boston Bruins im Conference-Halbfinale nach einem 4:3 gegen die Columbus Blue Jackets ebenfalls 3:2 in Führung. Die beiden Siegerteams haben damit Match-Puck.