Aus den Kriegswirren zum Spitzensommelier

Erfolge bei Wettbewerben

Das musste Waldnig Zlatic nicht zweimal sagen. Suvi machte daraufhin neben seiner beruflichen Tätigkeit die Ausbildung zum Diplom-Sommelier am WIFI in Innsbruck. Weitere Schulungen und die Teilnahme an nationalen und internationalen Wettbewerben begannen. Die ersten Erfolge ließen nicht lange auf sich warten. 2011 belegte Zlatic bei den Staatsmeisterschaften des Österreichischen Sommelierverbands Rang drei. In der Folge absolvierte er in London die Sake-Ausbildung (Sake bedeutet Reiswein, Anm.) und erhielt anschließend selbst die Lizenz als Sake-Ausbildner in Österreich.