Frau griff Lebensgefährten mit einem Messer an

Am Samstag ist es kurz nach Mitternacht zu einem Streit zwischen einer Frau (36) und ihrem Lebensgefährten (37) in einem Lokal in Salzburg gekommen. Der Streit eskalierte und die deutsche Staatsbürgerin attackierte den Mann mit einem Küchenmesser und drohte, ihn umzubringen. Der Mann konnte die Frau abwehren und mit Hilfe eines Gastes entwaffnen.