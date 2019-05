„Es ist eine große Ehre dort dabei sein zu dürfen“

„Krone“: Was fasziniert Dich besonders an der Feuerwehrarbeit?

Rodler: Ich fand es immer schon cool Feuer zu löschen und Autos aufzuschneiden. Ich will einfach Menschen retten und ihnen helfen, wenn es wirklich darauf ankommt. Super ist auch immer unser eigenes Ferienlager im Sommer. Letztes Jahr waren wir in Luxemburg, dort haben wir eine Partnerfeuerwehr.