Teenager scheiterten bei Überfall an Sodaflasche

Mutter warf Tatwaffe in Teich

Aus Geldnot hätten sie den Entschluss gefasst, das Geschäft zu überfallen. Die Tatwaffe warf die Mutter eines Verdächtigen in einen nahen Teich. Sie will nicht gewusst haben, dass die Pistole in Zusammenhang mit dem Überfall steht. Weil zwei Täter noch nicht straffähig sind, wurde nur das 14-jährige Bandenmitglied angezeigt.