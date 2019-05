Basket-Boys und Coach gehen getrennte Wege

Es war keine einfache Saison für die BBU Salzburg: Nach einem Bilderbuchstart mit drei Siegen in vier Spielen rutschte man durch eine Niederlage nach der anderen immer weiter die Tabelle ab. Am Ende wurde das Saisonziel Playoffs doch klar verpasst. Zwar wurde der Ligaverbleib durch eine solide Leistung in der Abstiegsrunde gesichert, doch mit dem erneuten Verpassen der Meisterrunde kann man nicht zufrieden sein.