Salzburger Hoteliers auf der Nachfolger-Suche

Ein schönes Bild. Der Regelfall ist es aber in den Salzburger Wirtshäusern nicht: Deutlich mehr als die Hälfte der Beherbergungsbetriebe steht derzeit zur Übergabe bereit. Davon dürften viele aber keinen Nachfolger finden: „Da und dort müssen wir über Auflösungen reden, 27 Prozent der Betriebe werden in den kommenden Jahren nicht weitergeführt werden“, so Petra Nocker-Schwarzenbacher von der Wirtschaftskammer Österreich.