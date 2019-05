Scooterlawine überrollt nun die Linzer Innenstadt

Auf Gehsteigen, auf Radwegen, in den Parks oder in Tiefgaragen! Überall sind achtlos abgestellte E-Scooter derzeit zu finden. Kein Wunder bei fünf Anbietern, die mittlerweile die Elektro-Flitzer verleihen. Wer sich bei den Firmen direkt informieren oder beschweren will, tut sich bei einem Unternehmen besonders schwer.